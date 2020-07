IL CASO

TRENTO Superlavoro in questi giorni per il Corpo forestale trentino alle prese con gli orsi. Dopo la nuova rocambolesca fuga dal Casteller di M49 (ribattezzato Papillon) e l'inseguimento con il Gps nei boschi del monte Marzola, dove si trova tuttora, nella notte è stato catturato un altro esemplare, una femmina adulta, nella zona del monte Peller, dove il 22 giugno scorso due uomini erano stati aggrediti e feriti da un plantigrado.

L'orsa, che era assieme a tre cuccioli, dopo essere stata presa è stata munita di radiocollare e - come prevede il protocollo - subito rilasciata. Saranno ora le analisi genetiche, disponibili fra qualche giorno, a confermare l'ipotesi che si tratti di JJ4, l'esemplare autore dell'aggressione.

«È stato possibile - spiegano gli esperti del Servizio foreste e fauna della Provincia di Trento - pur in un territorio vasto ed articolato e con numerosi plantigradi presenti, marcare con radiocollare in un tempo relativamente breve un primo soggetto con le caratteristiche dell'esemplare protagonista del recente attacco». Solo le analisi genetiche però - sottolineano i forestali - consentiranno di conoscere l'identità dell'animale che è in buona salute e pesa 110 chilogrammi.

L'ORDINANZA

Nel caso si trattasse di JJ4, il suo futuro potrebbe essere segnato. Domani infatti scade la sospensione dell'ordinanza di abbattimento, dopo la sentenza del Tar del 10 luglio scorso che ha accolto il ricorso di animalisti e ambientalisti.

L'Oipa è preoccupata: «Chiediamo al presidente Fugatti un gesto che vada nella direzione del sentimento della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica: lasci in vita JJ4, colpevole solo di aver difeso il suo territorio e i suoi cuccioli».

Il presidente della Provincia autonoma, intanto, si dice soddisfatto per l'operazione di cattura e rilascio dell'orsa.

