Mascherine e una velata preoccupazione al desk 356 dell'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, il check in del volo destinato a Wuhan, la città cinese considerata il focolaio del coronavirus che sta spaventando il mondo. Tanti i viaggiatori cinesi che tornano nella loro città di origine: «Devo tornare a casa dai miei genitori», dice una donna che vive e lavora a Roma. Pochi ma presenti gli italiani. Claudio Lanzetta da Benevento è in fila per l'imbarco davanti a lui una schiera di hostess in mascherina per precauzione. «Vado da mia moglie e mio figlio che vivono in Cina - racconta - c'è un po' di paura effettivamente, ma dovrò fare solo scalo all'aeroporto di Wuhan. Prenderò comunque delle precauzioni. Ho la mascherina, conto di non mangiare nulla e di lavarmi spesso le mani». «Io non ho paura - aggiunge Mauro C., in partenza anche lui per Wuhan - vado per lavoro. Non mi spaventa l'epidemia perché i numeri sono ancora contenuti. Rientrerò tra qualche settimana in Italia». Giovedì giornata di punta con nuovi voli in arrivo a Roma proprio da Wuhan.

