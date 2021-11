Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In epoca pre-Covid, le Terme Euganee di Abano e Montegrotto già in questi giorni erano a un passo dal tutto esaurito per le festività di Natale e Capodanno. Ma ora le prenotazioni sono in flessione. «Al momento, distribuiti su tutto il periodo che va dal 22 dicembre al 7 gennaio, registriamo il 50% in meno per Natale, un dato analogo per l'Epifania, e il 75% per San Silvestro dichiara Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Terme...