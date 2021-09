Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BARI Uno sguardo non gradito, poche rapide frasi di sfida, poi tre pugni in pieno volto e la caduta con la testa che sbatte sul marciapiede. Così è morto Paolo Caprio, imbianchino quarantenne di Bitonto, alle porte di Bari, aggredito sabato notte all'esterno del bar di una stazione di servizio sulla provinciale di Modugno. A colpirlo Fabio Giampalmo, vent'anni non ancora compiuti con precedenti penali per droga, ricettazione e furto. Il...