VENEZIA Torna a rinfocolarsi lo scontro sul premio ai sanitari coinvolti nell'emergenza Coronavirus in Veneto. Riprende oggi il confronto con la Regione sul bonus destinato ai medici, dopo che i sindacati di categoria si sono sfilati dall'intesa raggiunta invece da Cgil, Cisl e Uil per infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi. In questi giorni soprattutto Cimo e Anaao hanno svolto un'intensa campagna comunicativa per contestare i criteri seguiti nel riparto dei 60,9 milioni (netti 45,8) stanziati fra Roma e Venezia.

«Il premio agli eroi e agli angeli? Un'elemosina di 300 euro», tuonano al riguardo i rappresentanti dei camici bianchi, i quali dovranno dibattere della suddivisione di 7,3 milioni. Ma nel frattempo a far discutere è anche il fatto che non è stato al momento previsto alcun premio per i dipendenti delle case di riposo. Come per il personale delle cliniche private pur trasformate in Covid Hospital, infatti, si tratta di addetti di strutture convenzionate con il sistema sociosanitario. Affermano al riguardo Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fisascat Cisl e Uiltucs: «È evidente, per quanto ci riguarda, che nessuno dei soggetti in campo può tirarsi fuori da questa questione: né la Regione, visto che queste strutture sono state fondamentali nelle politiche generali del contrasto al virus supportando il sistema sanitario regionale, né i soggetti gestori, che in parte sono di derivazione comunale ed in parte sono privati». I sindacati si appellano a entrambe le parti, affinché chiariscano la propria posizione: «In troppi, però, stanno mettendo le mani avanti: la Regione affermando che quegli enti non sono di loro competenza, le parti datoriali pubbliche e private che non sono disponibili a mettere soldi propri nel riconoscere incentivi e riconoscimenti al privato, sostenendo che le risorse devono arrivare esclusivamente dai finanziamenti pubblici regionali». (a.pe.)

