«Prelievo al 15% per il ceto medio ma anche sugli aumenti di reddito»

Matteo Salvini è stato estremamente chiaro: dopo le partite Iva, il 2020 è l'anno in cui si deve ridurre il peso fiscale nei confronti dei contribuenti e delle famiglie. Massimo Bitonci non è affatto sorpreso dalla forza con la quale il vicepremier è tornato sulla riforma fiscale. «Su questo la Lega non farà passi indietro, è una questione dirimente», conferma il sottosegretario all'Economia. Onorevole Bitonci, Salvini è parso sfidare l'Europa sul taglio delle tasse, non temete che su questo punto possano riproporsi problemi con...