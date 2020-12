IL PARERE

MILANO Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, tra gli esperti diventati volti noti nel corso dell'emergenza, seppur cautamente, è sempre stato tra i più ottimisti. Ora invece alle domande sulla riapertura delle scuole in tutto il Paese prevista per il 7 gennaio sorride amaro: «È inutile che le ripeta che come sempre per ogni valutazione bisognerà aspettare i dati, ma è utile che le ricordi che quei dati saranno diretta conseguenza di ciò che avverrà nel periodo di Natale. E questo è quello che è, durante le feste tendiamo ad essere tutti un po' più leggeri. Ma quest'anno non possiamo permettercelo». Quindi dopo le immagini dello scorso fine settimana e la nuova stretta introdotta dalla Merkel in Germania secondo Pregliasco, è di nuovo in dubbio la riapertura delle aule fissata per il 7 gennaio. «È un casino. Davvero. Perché la salute è più importante dello sci o degli impianti sciistici, anche se questi sono una fonte di lavoro notevole e un elemento economico significativo, con il tema dell'educazione diventano necessarie riflessioni diverse. Che la scuola merita tentativi di riaprire più decisi e da questo deriva lo sforzo organizzativo non da poco che si sta provando a fare. Ma oggi fatico ad immaginare come si possano strutturare i sistemi di trasporto e gestire tutti i passaggi con dei protocolli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA