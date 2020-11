L'INCIDENTE

AVEZZANO A tradirli è stato un distacco della cosiddetta neve ventata, ovvero quella trasportata dalle folate che si adagia sullo strato di ghiaccio, senza aderirvi completamente. Un'insidia di queste giornate che Enzo Ventimiglia e S.V., pur giovanissimi, appena 27 e 16 anni, di Magliano dei Marsi, conoscevano bene per essere espertissimi delle vette abruzzesi e anche di quelle italiane. Non è bastato. La domenica, splendida per il cielo terso che ha illuminato la coltre bianca caduta sul Gran Sasso, in un panorama già invernale che ha richiamato centinaia di escursionisti, è stata funestata da un grave incidente che mette a rischio la vita del più giovane dei due alpinisti, operato e ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Mazzini di Teramo.

L'allarme era già stato lanciato dai più esperti: la neve dei giorni scorsi si è sciolta abbastanza rapidamente nei versanti esposti a Sud, non in quelli a Nord, dove è arrivata sulla scia delle correnti ventose e si è trasformata, in alcuni punti, in ghiaccio, il cosiddetto vetrato. Enzo Ventimiglia, vice capostazione di Avezzano del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, di buon mattino è salito con il suo amico, un alpinista già esperto e formato nonostante la tenera età, sul versante teramano del Gran Sasso. La tragedia ha preso forma in pochi istanti all'altezza del punto che si trova sopra al Rifugio Franchetti e sotto il ghiacciaio del Calderone, sul versante settentrionale del Corno Grande, nel territorio di Pietracamela, a quota 2.700 metri. I due hanno perso aderenza, ma sono rimasti in cordata, sospesi nel vuoto.

A causa della caduta, però, una delle funi, che era rimasta incastrata in uno spuntone di roccia tagliente, si è tranciata. I ragazzi sono precipitati nel vuoto, per circa cento metri, fermandosi in due punti distinti della parete rocciosa. Un altro escursionista che era con loro ha dato l'allarme.

Sono intervenuti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, insieme ai sanitari, decollati con l'elicottero del 118 dall'Aquila. L'intervento è stato lungo e complesso, proprio a causa delle gravi condizioni dei due. Il 16enne è gravissimo, come ha fatto sapere ieri sera il team chirurgico multidisciplinare del Mazzini. Il giovane ha riportato politraumi, in particolare al cranio, al torace, al bacino e all'addome: gli è stata asportata la milza ed è stato stabilizzato il bacino. È stato operato in radiologia interventistica agli altri organi prima del trasferimento nel reparto di Rianimazione. Il 27enne ha riportato molti traumi, ma almeno fino a ieri sera era in condizioni meno gravi. Dolore nel mondo dell'alpinismo regionale e non solo. I due erano conosciutissimi e molto preparati: solo qualche settimana fa avevano effettuato anche delle impegnative escursioni sulle Alpi. Ventimiglia aveva partecipato alle operazioni di soccorso dopo la tragedia dell'hotel travolto dalla valanga a Rigopiano, nel gennaio 2017. Il 16enne era invece considerato una sorta di enfant prodige in questo ambito. La sua vita è appesa a un filo.

