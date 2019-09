Precipita un aereo diretto a Venezia Morta 15enne, feriti padre e sorelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCHIANTOORIO AL SERIO (BERGAMO) Il decollo da Bergamo, destinazione Venezia. Il pilota che subito si accorge che qualcosa non funziona e, preoccupato per le sue tre figlie che ha a bordo, decide di tornare indietro. Ma l'atterraggio di emergenza non riesce, l'aereo da turismo va troppo veloce. Il Cessna Mooney M20k D-Eise si inclina, si infila tra due pali, finisce sull'asfalto. E prende fuoco. Portandosi via la vita di una delle tre ragazze, davanti agli occhi del padre pilota, della gemella e della sorella più grande.LA DINAMICAIl...