IL SALVATAGGIO

SOLAGNA (VICENZA) «La mia bambina è caduta in una buca! Aiutateci». Il grido disperato di una donna ha messo in moto ieri pomeriggio la macchina dei soccorsi sul monte Grappa. Una bimba di 4 anni, che vive a Romano d'Ezzelino, è precipitata in una forra durante un'escursione sul sentiero delle Penise ruzzolando per quindici metri sul fondo della voragine in una galleria della Prima guerra mondiale. Una scena agghiacciante, che i genitori hanno vissuto nella semi oscurità, la stessa che probabilmente ha tratto in inganno la piccola facendola precipitare. Le sue urla e poi i richiami hanno permesso di capire che era rimasta sempre cosciente: ha infatti del miracoloso l'esito dell'incidente, che è costato alla piccola un grande spavento e diverse botte ed escoriazioni, ma che l'ha vista uscire salva da quella che poteva essere una tragedia.

LA DISAVVENTURA

A ricevere la chiamata è stata la centrale del Suem di Treviso, nonostante la caduta sia avvenuta nel territorio comunale di Solagna. La bimba era partita per una passeggiata lungo il sentiero panoramico delle Penise che porta al col Fenilon. Con lei c'erano papà, mamma e altri tre fratelli. Un itinerario facile, adatto anche ai bambini, che consente di visitare anche una galleria lunga una cinquantina di metri e utilizzata dai soldati durante la Grande Guerra. Galleria che è però molto buia e che sul fondo, diversi metri sotto il livello del pavimento, ha un'intercapedine. Parte del pavimento nei decenni ha ceduto e proprio in quella zona si trova una fessura rettangolare di circa due metri per ottanta centimetri. La bambina, camminando nel buio, non si sarebbe accorta del buco fino a quando non lo ha raggiunto e, mettendo un piede in fallo, vi è caduta dentro. Attimi tremendi per i familiari, che hanno subito dato l'allarme.

L'INTERVENTO

Imponente la macchina dei soccorsi che è stata messa in moto alle 16. Vista l'età della piccola, le condizioni impervie del luogo e non sapendo quanto si fosse fatta male poiché dall'alto non si riusciva a vederla, sul posto è stato mandato l'elicottero del Suem. Due i trasbordi effettuati in pochi minuti: prima sono scesi la squadra di medici e il tecnico di elisoccorso, i primi a correre nella galleria. Intanto il velivolo è tornato a valle a caricare anche gli uomini del soccorso alpino, mentre arrivavano anche i pompieri e il nucleo speleo alpino fluviale. Imbragati, i soccorritori si sono calati nello stretto pertugio, sempre chiamando la piccola. Lei dal basso rispondeva, era reattiva e sentire quelle voci amiche l'ha mantenuta vigile.

LE CONDIZIONI

Sul fondo, abbracciata e rincuorata, è stata assicurata e riportata in superficie. Infreddolita e spaurita, non ha avuto bisogno di essere intubata. Si è comunque deciso di ricoverarla in codice di urgenza, portandola in elicottero al Ca' Foncello dopo nel tardo pomeriggio sono arrivati anche i genitori. La bambina nel ruzzolone sulle pietre ha riportato diverse contusioni e qualche abrasione. Specialmente sul mento che ha battuto cadendo e a un polso che è rimasto schiacciato. Vista la violenza e l'altezza della caduta è però un bollettino medico che ha sorpreso anche gli stessi soccorritori. La piccola è stata tenuta in osservazione in via precauzionale, ma non è in pericolo di vita.

Serena De Salvador

