INCIDENTI

BELLUNO Tre incidenti tra i monti ieri, uno dei quali in Sardegna che è costato la vita ad un noto alpinista di Rovereto e due nel Bellunese. Il primo ha gettato nello sconforto il mondo degli sportivi perché a perdere la vita a 67 anni è stato Giuliano Stenghel, famoso sportivo caduto durante un'arrampicata in Gallura. Stava scalando la vetta di Punta Cannone, un punto particolarmente alto della scogliera dell'Isola che si staglia sul quadrante nordorientale della costa della Sardegna, quando è precipitato andando a sbattere più volte sulle rocce sottostanti e finendo in mare La sostituta procuratrice Ilaria Bradamante della Procura di Tempio Pausania ha subito autorizzato il trasferimento della salma nella camera mortuaria del cimitero di Olbia, per la consegna ai familiari, dopo che l'autorità sanitaria ha certificato la causa del decesso: politrauma da caduta con rottura della scatola cranica. È stato proprio il rumore prodotto dall'impatto tra il corpo e l'acqua ad attirare l'attenzione di alcuni appassionati di snorkeling, in attività nei mare circostante. Sono stati loro a chiamare la sala operativa della capitaneria di porto e attivare i soccorsi che hanno individuato il corpo esanime. Choc nel mondo dell'alpinismo nazionale e internazionale: Sten, come lo chiamavano gli amici, era istruttore nazionale d'alpinismo dal 1978, ma anche istruttore emerito del Cai. Amante delle montagne e delle grandi salite in roccia, era considerato un acrobata delle ascensioni. Nel mondo alpinistico era conosciuto come il maestro del friabile per la capacità di muoversi su rocce difficili ed estremamente friabili. Giuliano Stenghel poteva vantare l'apertura di 200 vie nuove e moltissime prime ascensioni solitarie. Con l'aiuto dei migliori amici, all'amore per la montagna dedicò anche un'iniziativa sociale attraverso la fondazione dell'associazione «Serenella Onlus», intitolata alla prima moglie Serenella, morta prematuramente.

NEL BELLUNESE

Un 60enne lussemburghese è morto ieri scivolando dal Monte Dolada che sovrasta la conca dell'Alpago. A dare l'allarme verso le 12.40 la moglie, che era stata chiamata da un secondo uomo che era sulla montagna ed era rimasto incrodato a seguito dell'incidente. Sempre ieri nel pomeriggio sono scattate anche le ricerche di un turista, Francesco Maria Lostia, 38enne romano, travolto dalla cascata bassa di Fanes a Cortina. Secondo quanto è stato riferito dai soccorritori l'uomo si trovava a camminare in compagnia della moglie sul sentiero attrezzato quando la furia dell'acqua, aumentata a causa del maltempo, lo avrebbe travolto, mentre tentava di fare una fotografia.

