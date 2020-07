LA TRAGEDIA

PADOVA Doveva essere l'opportunità per trascorrere del tempo nella sua Sardegna, invece per Maria Paola Ghisu, 59enne originaria di Palmadula, da anni residente a Padova, la vacanza si è trasformata in tragedia. Stava percorrendo un sentiero impervio quando all'improvviso è scivolata, precipitando dalla scogliera alla spiaggia, dopo un volo di almeno venti metri. Maria Paola ha perso la vita davanti agli occhi della figlia e del compagno, mentre cercava di raggiungerli in spiaggia. La donna lavorava come operatrice socio-sanitaria nel reparto di Ematologia dell'Azienda ospedaliera di Padova.

LE TESTIMONIANZE

Appena saputo del dramma, Sandra Ghisu si è messa in viaggio per raggiungere l'amata sorella. «Io e Maria Paola ci siamo sempre sostenute a vicenda perché la nostra famiglia ha vissuto tante tragedie dichiara Sandra, ancora sotto choc - nostro fratello prima, poi papà e infine nostra madre. Eravamo rimaste solo io e lei, ora non ho più nessuno. Mi sento persa, senza più radici». Non riesce a darsi un perché nemmeno la figlia di Maria Paola, la giovane Sara, che sceglie di chiudersi nel silenzio. E' stata lei la prima ad avvicinarsi alla madre, nel tentativo di risvegliarla. La donna ha perso l'equilibrio nel sentiero di Sa Frana, nella zona di Porto Palmas all'Argentiera, in provincia di Sassari. Chi lo conosce, lo descrive come un luogo impervio, dove basta poco per cadere dal sentiero scosceso, che non a caso è chiamato la frana.

La perdita di Maria Paola lascia un profondo vuoto tra i colleghi dell'ospedale padovano. «La ricordo pochi giorni fa, quando è venuta a salutarmi e firmare il foglio ferie ammette Debora Riccoboni, caposala infermiera di Ematologia -. Era felice di partire con la sua famiglia e di tornare in Sardegna. E poi mi ha detto: ci rivediamo martedì 11 agosto». Dopo quattro lunghi mesi di difficoltà affrontate durante l'emergenza Covid, Maria Paola era pronta per godersi qualche giorno di libertà. «Era arrivata nel nostro reparto ad aprile, nel mezzo della riorganizzazione aggiunge Riccoboni -. Per fare spazio ai ricoveri Covid di Malattie infettive, gli ambulatori di Ematologia sono stati trasferiti nel Giustinianeo. Sin da subito si è fatta apprezzare e stimare da tutti. Era riservata, educata, molto professionale». Per molti anni Maria Paola ha lavorato anche nel reparto Clinica Medica V, sempre in Azienda ospedaliera.

Elisa Fais

