Pratica già diffusa in Europa e Usa «Ma non è come offrire gli organi»

SOLIDARIETÀPADOVA Donarsi alla scienza, una scelta di vita: è il titolo dei volantini predisposti dal Centro di Anatomia per informare su una pratica all'estero in voga, da noi semi-sconosciuta. Perché donare? «È un atto di generosità e di solidarietà, per contribuire - si legge - al progresso delle conoscenze in campo medico, aiutando tutti coloro che lottano contro le malattie». In Francia ogni anno vengono effettuate 2500 donazioni, che permettono numerose ricerche nei diversi campi della medicina, una adeguata formazione e un...