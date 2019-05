Ppe-Pse, niente maggioranza accordi a sinistra per le nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDICAZIONIBRUXELLES Non c'è stato lo sfondamento del fronte nazional-populista, euroscettico e della destra estrema. Perdono terreno partito popolare e partito socialista, avanzano sensibilmente i liberali rafforzati dai macroniani, raddoppiano i Verdi, effettiva novità politica di questo appuntamento elettorale. A tarda ora è questa la sintesi del voto per il rinnovo del parlamento europeo sulla base di exit poll e raccolta delle intenzioni di voto in 14 Paesi tra cui Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Austria. Senza l'Italia. Un...