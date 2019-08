Poteri per Roma, asse dem-pentastellati I vertici 5S contro Raggi: polemica inutile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Polemiche inutili non ci servono, non in questo momento», dicono ai piani alti del M5S. Dove si racconta di un Luigi Di Maio, pure affaccendato su ben altri dossier, infuriato per l'uscita della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che l'altro ieri lo ha attaccato perché, tra i punti illustrati dopo le consultazioni al Quirinale, quelli da trattare col Pd, «non c'è Roma Capitale». La sindaca, che quanto al leader del M5S ritiene ormai di avere «mani libere», insomma di giocarsi la sua partita amministrativa e politica senza i...