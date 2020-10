IL FOCUS

La parola d'ordine è «semplificare». Nella pratica significa agevolare l'individuazione dei contagi e il tracciamento dei contatti. L'obiettivo primario è quello di aumentare le forze in campo in grado di contribuire a interrompere tempestivamente le catene dei contagio. Per questo Governo e Regioni, che si sono riuniti ieri, hanno concordato una serie di misure nuove. In primis, è stato dato il via libera all'esecuzione di tamponi rapidi in farmacia, all'inizio solo in via sperimentale, e anche dai medici di famiglia, probabilmente su base volontaria da parte dei camici bianchi. E poi è stato approvato un bando per arruolare 2mila operatori per il tracciamento.

Secondo quanto riferito dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sul fronte tamponi rapidi inizierà una fase di sperimentazione che coinvolgerà alcune farmacie. «In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia», spiega il ministro Speranza. Allo stesso tempo, sarebbe in lavorazione una convenzione con i medici di famiglia in modo che anche loro possano effettuare i tamponi rapidi, quelli che il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sta acquistando. Medici di famiglia, Conferenza Stato-Regioni e sindacati sono stati convocati lunedì in modo da mettere a punto un accordo. La nuova normativa, stando a quanto si è appreso, prevede l'adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta contrattuale all'accordo collettivo di lavoro dei medici di base. In previsione della riunione, stando a quanto si legge nell' Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2, sarebbe in arrivo negli studi dei medici di famiglia la strumentazione per la diagnostica «per consentire una più efficace presa in carico degli assistiti, riducendo la pressione sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie e limitando, di conseguenza, le occasioni di esposizione al rischio di contagio», si legge nel documento.

IL BANDO

Sempre nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione del bando per duemila operatori sanitari che avranno lo scopo di potenziare le attività di tracciamento. «Con ordinanza di Protezione civile creiamo un contingente per potenziare le reti sanitarie interne alle Asl e rafforzare le operazioni di tracciamento», annuncia il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il modello è simile a quello già messo in atto nei mesi scorsi con medici e infermieri volontari per gli ospedali e operatori sociosanitari per carceri e Rsa. Due i profili: 500 persone lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire, gli altri 1500 operatori sociosanitari per effettuare tamponi, test e tracciamento.

I CANDIDATI

Il bando si rivolge «a liberi professionisti o a coloro che non hanno un'occupazione fissa, ad autonomi che hanno caratteristiche che individuiamo insieme alle Regioni e potranno lavorare fino al termine dello stato di emergenza sanitaria», spiega Boccia. «Saranno nelle disponibilità delle singole Asl per ottimizzare al massimo il contact tracing. Le domande in questo caso saranno fatte direttamente per la Regione di residenza», aggiunge. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, riferisce che «nel giro di qualche giorno» gli operatori per potenziare le attività di tracciamento saranno nei territori.

Valentina Arcovio

