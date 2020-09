Poste Italiane è impegnata in una grande opera di riconversione dell'attività. «Noi abbiamo un tema molto serio, purtroppo non positivo, che è la graduale riduzione tendente, speriamo nel più lungo tempo possibile, ineluttabilmente alla scomparsa della posta - ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante - Noi siamo seduti su un'attività che impiega 60 mila dipendenti, che noi oggi sappiamo che tra X anni non ci sarà più». Non a caso lo sforzo per la crescita e la ripartenza è sicuramente nell'ambito dell'e-commerce e del digitale. In ogni caso, negli ultimi tre anni il gruppo ha iniziato a riconvertire la sua presenza territoriale e oggi «Poste è diventato il primo consegnatore a casa business to consumer d'Italia». L'azienda è poi impegnata a ridurre il digital divide del Paese. Del Fante ha ricordato il «ritorno e la rifocalizzazione dell'azienda nelle aree interne e nei piccoli comuni, che in Italia sono 5 mila». Ha inoltre parlato dell'installazione del wi-fi in tutti gli uffici postali, dei 500 distributori automatici di contante (atm) riportati nelle zone dove non c'erano più e del lavoro fatto per distribuire agli italiani Spid, le credenziali digitali per accedere ai servizi on line della Pa (8 milioni le identità gestite da Poste su un totale di 10 milioni). Il manager ha inoltre sottolineato che l'azienda sta lavorando sul problema dell'arretratezza del pagamento fisico rispetto al digitale e ha rivendicato che la società da lui guidata ha «tenuto botta» con i ritmi di Amazon sia sulle percentuali che sulla qualità.

