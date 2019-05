Postamat solo di giorno «Proposta inaccettabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Postamat operativi solo durante l'orario d'ufficio per evitare gli assalti? «Non è la strada giusta, è come darla vinta ai criminali». Non piace affatto al Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà la decisione drastica di Poste italiane di limitare il servizio di prelievo agli sportelli automatici, nei piccoli centri urbani, per difendersi dalle bande che stanno facendo esplodere i distributori di banconote di mezzo Veneto. Dopo le proteste di San Stino di Livenza, nel Veneziano, dov'è stata lanciata una raccolta firme,...