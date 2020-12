POSSO TORNARE A CASA ANCHE IL 25 E IL 26 DICEMBRE O IL 1 GENNAIO?

Si, per chiunque si dovesse trovare fuori Regione o fuori dal proprio Comune, «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione», anche nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021 e anche durante i 3 giorni di stop degli spostamenti.

SONO PERMESSI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI?

Si, le uniche limitazioni riguardano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio. In queste date gli spostamenti tra Comuni sono vietati, «fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, e per motivi di salute».

È POSSIBILE FAR VISITA A GENITORI SOLI O AD AMICI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI?

Sì, è sempre permesso muoversi per raggiungere genitori soli o amici non autosufficienti da soli, quindi senza accompagnatori, ma unicamente per «scopi di assistenza».

È CONSENTITO IL RICONGIUNGIMENTO DELLE COPPIE CHE SONO LONTANE?

Potranno riunirsi solo le coppie conviventi e solo presso l'abitazione principale, ovvero dove abitualmente si vive. Non sarà quindi possibile raggiungere il proprio partner nella seconda casa.

SI PUÒ ANDARE NELLE SECONDE CASE?

No, dal 21/12 al 6/1 non si può se la casa è in altra Regione o Provincia autonoma. Il 25, il 26 e il 1 gennaio 2021 inoltre, sarà vietato anche per le seconde case ubicate in altro Comune.

