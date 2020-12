POSSO RESTARE ALL'INTERNO DI UN RISTORANTE DOPO LE 18 IN ATTESA DEL MIO CIBO DA ASPORTO?

Tutte le attività di ristorazione sono aperte solo dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 però è consentito l'asporto di cibo. In quel frangente l'ingresso e la permanenza sono consentiti ma esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti o il consumo in prossimità dei locali.

CI SI PUÒ RECARE IN UN NEGOZIO IN UN ALTRO COMUNE? ANCHE PER ACQUISTARE BENI NON ALIMENTARI?

Si, questo genere di spostamenti è consentito a prescindere dal tipo di acquisto necessario. I negozi (eccetto quelli all'interno dei centri commerciali) restano inoltre aperti nei weekend ma devono far rispettare non solo la distanza interpersonale di almeno un metro, ma anche che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali oltre il tempo necessario.

CI SONO REGOLE PARTICOLARI PER I NEGOZI PIÙ PICCOLI?

I negozi di vicinato (fino a 40 mq) sono tenuti a consentire l'ingresso dei clienti uno alla volta e ad avere un massimo di due operatori. Come le attività più grandi, ove possibile, devono disporre di percorsi differenziati di ingresso e uscita.

CI SARANNO I MERCATINI DI NATALE?

No, questi eventi sono stati assimilati alle fiere e quindi sono vietati.

