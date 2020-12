POSSO ORDINARE IL CENONE DI NATALE E INVITARE FAMILIARI A CASA?

Posti i soliti limiti orari degli spostamenti (dalle ore 22 alle 5), anche nelle faq - che si specifica essere in aggiornamento - il governo non impone un numero massimo di persone da poter invitare. Resta però la raccomandazione a limitarsi alla presenza dei soli parenti conviventi. Acquistare cibo da asporto è consentito sempre dalle 5 alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.

SI PUÒ USARE L'AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI?

Sì, ma è ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

SONO CONSENTITI FUNERALI E SEPOLTURE?

Sì, ma bisogna rispettare la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitare ogni forma di assembramento.

È AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO DI MESSE E ALTRE FUNZIONI RELIGIOSE?

Sì, sono consentite. Ma le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Nel caso della messa di Natale quindi, sarà anticipata alle 20 o alle 20.30 in base agli accordi con la Cei.

