«Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati». È uno dei chiarimenti più interessanti sulla zona arancione dati sul governo sul sito istituzionale della Presidenza del consiglio.

Dallo stesso elenco di Faq è sparita invece quella relativa alla pratica sportiva della bicicletta: il governo aveva specificato che per i ciclisti sarebbe stato possibile anche uscire dal proprio Comune salvo poi tornare al Comune di partenza. Non è più così ed è vietato, quindi, fare i cosiddetti circuiti sulle due ruote.

Importante anche la specifica sugli spostamenti fuori Comune per l'acquisto di beni durevoli come ad esempio un'auto, una cucina o una scrivania. Il governo ricorda che «laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati».

Per questo l'Ikea di Padova sul proprio sito invita: «Puoi venirci a trovare portando con te l'autocertificazione e indicando voglio usufruire di un servizio non presente nel mio Comune».

In attesa di capire se con il nuovo Dpcm cambieranno anche le specifiche.

