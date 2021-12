IL PROCESSO

ROMA Il processo sul tentato omicidio di Manuel Bortuzzo non si è ancora chiuso: la Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello per valutare se sia contestabile o meno l'aggravante della premeditazione a carico dei due imputati, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. Se la contestazione dovesse cadere, i giovani che, nel febbraio del 2019 hanno sparato al giovane nuotatore trevigiano (è originario di Morgano), ora concorrente del Grande fratello vip, potrebbero ottenere un nuovo sconto di pena, dopo quello già disposto dai giudici di appello che li hanno condannati a 14 anni e 8 mesi di reclusione: due anni in meno rispetto alla sentenza di primo grado. Ieri la decisione è stata presa dalla I sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'agguato e che ha accolto la richiesta della procura generale. Il rinvio riguarda solo la valutazione dell'aggravante.

AZIONE SCELLERATA

Per i giudici di primo e di secondo grado si era trattato di un raid premeditato. Un'azione scellerata messa in atto con l'intenzione di uccidere. Così Manuel Bortuzzo, giovanissima promessa del nuoto italiano, ha perso l'uso delle gambe. Lo hanno ribadito ieri i giudici della Corte d'Appello di Roma, confermando l'impianto accusatorio della procura, ma riducendo la pena ai due imputati, autori del raid, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. I giudici hanno fatto cadere nei confronti dei due, reoconfessi l'accusa di duplice tentato omicidio, contestato non solo ai danni del ragazzo, ma anche di Martina, la sua fidanzata, che era con Bortuzzo la notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Si passa così dai sedici anni del primo grado ai quattordici e otto mesi della nuova sentenza.

Il proiettile che ha cambiato per sempre la vita di Manuel lo ha raggiunto davanti a un pub, nel quartiere Axa, quadrante sud della Capitale. Un colpo sparato da Marinelli, che ha premuto il grilletto mentre era in sella al motorino guidato da Bazzano. Un blitz durato pochi istanti, in un sabato sera d'inverno nella periferia sud della Capitale.

CENTRATO ALLA SCHIENA

Bortuzzo, che si trovava ad un distributore di sigarette con la fidanzata, è stato centrato alla schiena, perdendo così l'uso delle gambe. Nei confronti dei due imputati l'accusa di lesioni gravissime è stata riformulata in tentato omicidio premeditato e porto, detenzione e ricettazione d'arma da fuoco. I due erano stati processati con rito abbreviato nell'ottobre dello scorso anno, ottenendo così uno sconto di pena.

La sventagliata, di almeno tre colpi, era stata messa in atto «come attività ritorsiva e dimostrativa, dopo una rissa avvenuta presso il locale». Manuel aveva trascorso la serata nel locale, ma era rimasto estraneo alla rissa. Con il raid i due imputati puntavano a sancire il proprio controllo su quella piazza. Per questo erano andati via, avevano recuperato l'arma che tenevano nascosta ed erano tornati indietro per sparare.

«SPARI PER UCCIDERE»

Nell'ordinanza con cui il gip Costantino De Robbio convalidò l'arresto per i due si affermava che Marinelli e Bazzano quella notte «hanno sparato per uccidere, programmando un brutale omicidio» in un vero e proprio «raid covato da tempo» e «non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà». Ieri sera il nuovo capitolo ordinato dalla Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



