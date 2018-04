«Possiamo solo aiutarlo a non soffrire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Non c'è nessuna cura miracolosa ad attendere il piccolo Alfie Evans in Italia. C'è solo un ospedale, il Bambino Gesù di Roma, che vorrebbe prendersene cura. Questo significa «accompagnare il piccolo nell'iter naturale della malattia garantendogli sempre, però, nutrizione e idratazione, e senza farlo soffrire», spiega Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale Bambino Gesù. Perché contro la malattia di Alfie non c'è nessuna cura. In realtà, il male che lo sta uccidendo rappresenta un vero e proprio mistero. Quello...