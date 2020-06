IL BOLLETTINO

VENEZIA «Un coronavirus ha la capacità di nascondersi durante il periodo estivo. Ma se in un assembramento c'è anche una sola persona positiva al Covid-19, i risultati si vedono dopo quattordici giorni». Tocca al professor Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Medicina preventiva all'Università di Padova, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, spiegare perché bisogna continuare a seguire le regole. Lo fa nel giorno in cui il Veneto registra un nuovo decesso, portando il totale delle vittime a 2.004, e un leggerissimo aumento anche dei casi positivi.

«La prevenzione è rimasta l'unica arma positiva - dice il professor Baldo, invitato dal governatore Luca Zaia all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera - E quindi distanziamento sociale, mascherina, igiene respiratoria, igiene delle mani». Guardando i dati è chiaro che c'è una riduzione del contagi, ma non si possono fare previsioni su quello che ci aspetta il prossimo autunno: «È difficile, il virus potrebbe tornare o, come la Sars, scomparire. Di sicuro, in attesa di un vaccino, a livello di prevenzione dobbiamo seguire le regole».

Intanto, il Veneto si sta preparando a lanciare il piano di comunicazione internazionale e locale per far tornare i turisti. Ci saranno inserzioni promozionali sulla carta stampata, spot sui social e in tv. «In una televisione tedesca - ha detto il governatore Zaia - saremo presenti nella trasmissione delle previsioni del tempo».

I DATI

In Italia ieri 18 morti, come il 2 marzo, mentre sono 115 i ricoverati in rianimazione, 12 in meno rispetto a lunedì. E poi 122 i nuovi positivi a fronte di un numero cospicuo di tamponi, 40mila. Dai dati diffusi dalla Protezione civile emerge dunque un lento miglioramento, ma a preoccupare è la riapertura delle frontiere all'interno dell'area Schengen, tenuto conto di quanto sta succedendo in Germania ma anche al piccolo focolaio in Portogallo. Negli ultimi giorni, ad esempio, Roma ha visto incrementare i nuovi positivi d'importazione: un giovane dal Brasile, uno dal Messico, uno dall'Egitto; e uno del Bangladesh che ha raccontato di avere avuto i sintomi prima di imbarcarsi sull'aereo da Dacca diretto a Fiumicino. Anche in Puglia hanno constatato come l'arrivo di persone da altre nazioni meriti una vigilanza speciale, visto che negli ultimi giorni sono stati trovati positivi pazienti provenienti da Albania, Bulgaria e Perù.

Per quanto riguarda il Nordest, in Veneto 19.251 casi positivi totali (+2), 560 i casi attualmente positivi (-20), 758 le persone in isolamento domiciliare (-75), sempre 11 i ricoverati in terapia intensiva di cui uno solo Covid. In Friuli Venezia Giulia terapie intensive libere e nessun nuovo decesso: 131 le persone attualmente positive al coronavirus, 14 i ricoverati, invariato il numero delle vittime, 344.

(al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA