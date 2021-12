IL CASO

ROMA In Italia ci sono 516.938 positivi, per fortuna poco meno del 2 per cento è in ospedale. Ma se si calcolano tutti coloro che, da contatti stretti, sono in quarantena e dunque non possono andare al lavoro, si arriva ad almeno 2,5 milioni di italiani. Questa cifra, per le caratteristiche della variante Omicron cinque volte più contagiosa della Delta, aumenterà in modo estremamente rapido. Il dato di ieri, in coincidenza con le festività natalizie (meno di 25mila nuovi contagiati) è poco indicativo, ma il fatto che l'11,5 per cento dei tamponi sia positivo mostra che il virus sta circolando senza controllo a causa dell'impatto della Omicron. Nei giorni passati abbiamo sfiorato i 55mila casi in 24 ore. Sulla base dell'esperienza di Paesi vicini, è certo che arriveremo a cifre assai più elevate, con una seconda spinta data dalla riapertura delle scuole. Ma anche limitandosi ai dati attuali, 2,5 milioni di persone in quarantena rappresenta un numero enorme, che rischia di bloccare molti servizi. Anche togliendo dal conto i minori e i pensionati, si comprende che più del 5 per cento della forza lavoro in Italia sta mancando perché in isolamento. Ma andrà molto peggio: immaginiamo 100.000 positivi al giorno, significa 500.000 contatti che per una settimana devono restare in quarantena. Ripetiamolo: mezzo milione ogni 24 ore. La paralisi. «E calcolare cinque in quarantena per ogni positivo è perfino prudente, non di rado le persone che si devono isolare a fronte di un infetto sono molte di più. Presto ci troveremo con una fetta consistente di italiani non per forza positiva o malata, ma che non potrà andare al lavoro perché in quarantena», osserva il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo all'Università del Salento e già assessore alla Sanità in Puglia.

IMPATTO

Verranno a mancare gli autisti dei bus, i macchinisti della metro, gli operatori delle aziende che raccolgono i rifiuti, i vigili urbani, solo per fare alcuni esempi. L'effetto dell'uragano Omicron sui ricoveri è ancora da valutare: le terapie intensive sono già sopra la soglia critica delle occupazioni dei posti da pazienti Covid, al 12 per cento, ma è anche vero che per ora il sistema regge visto che nessuna Regione è in arancione. Ciò che però appare all'orizzonte è una paralisi del Paese a causa di milioni di persone in quarantena. «Sia chiaro - spiega il professor Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consulente dell'Agenzia europea del farmaco Ema - in questa fase così delicata non possiamo rinunciare alle quarantene dei contatti stretti di un positivo. L'unica strada percorribile è quella delle precauzioni, come l'uso della mascherina Ffp2, per rallentare la corsa del virus, e l'accelerazione sulle terze dosi. E dobbiamo convincere più persone non ancora vaccinate a presentarsi per la prima dose. Il nuovo vaccino di Novavax potrebbe essere utile. Al momento fare previsioni su quando raggiungeremo il picco è avventato, ma penso che non avverrà prima di metà gennaio. Ecco, è indiscutibile che quando si moltiplicheranno le persone in quarantena molti servizi saranno in affanno per carenza di lavoratori». Ciò che sta succedendo nelle compagnie aeree di tutto il mondo, costrette a cancellare migliaia di voli perché membri degli equipaggi sono o positivi o in quarantena, è lo specchio di quanto avverrà nei servizi pubblici ma anche nel settore privato.

«Scorciatoie non ci sono - avverte l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato - non possiamo rinunciare alle quarantene. Serve a tutti costi correre con le terze dosi, per questo abbiamo deciso di tenere aperti tre centri vaccinali (Termini, Fiumicino e Palasport di Tivoli) fino a mezzanotte a partire dal 30 dicembre. San Silvestro compreso».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



