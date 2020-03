«Non drammatizzate, è solo un incidente di percorso. Ho contratto il Coronavirus ma non sto male. Giusto qualche linea di febbre». Guido Bertolaso conosceva la pericolosità della sua missione, fin da subito, cioè da quando ancora non era arrivato dal Sud Africa a Milano per impiantare l'ospedale anti-Covid19. E aveva messo in conto, raccontano alcuni suoi collaboratori a loro volta appena finiti in quarantena, che il bacillo potesse infettare anche lui. Ed è accaduto. Così l'ex capo della Protezione civile, risultato positivo al tampone, è il primo paziente dell'ospedale che sta costruendo alla vecchia fiera di Milano. «Tranquilli, non ho altri sintomi a parte un po' di febbre, respiro bene e non sto a letto. Ma soprattutto, i lavori dell'ospedale vanno avanti e i tempi di consegna saranno rispettati. Il mio problema personale non blocca niente». Insomma, Bertolaso lavora, coordina, decide via telefono e computer anche dal letto di casa. I suoi quattro collaboratori più stretti sono a loro volta in isolamento. E intanto si è messo in quarantena pure il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che lo aveva incontrato. E con lui, a catena, il presidente del consiglio regionale e altri.

