IL CASO

ROMA Non sono immuni al virus neanche gli agenti di polizia che prestano servizio nelle scorte. A distanza di 15 giorni dal contagio di uno degli agenti impegnati nella sicurezza dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, un altro poliziotto - sostituto commissario - che fa parte della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato positivo al Covid-19 ed è ora ricoverato - in gravi condizioni - al policlinico romano di Tor Vergata.

Il caso, confermato ieri sera da Palazzo Chigi, torna ad acuire la preoccupazione per tutti gli operatori delle forze dell'ordine perché - e il numero di casi in tutta Italia lo conferma - i poliziotti contraggono anche loro il virus e manifestano la malattia. Il sostituto commissario - G. G., 52 anni, da molto tempo in servizio al Viminale -, ha accusato diversi giorni fa i sintomi propri del Covid-19: febbre alta e tosse. Ricoverato inizialmente nell'ospedale romano Sant'Eugenio è stato poi trasferito d'urgenza a Tor Vergata. Sedato e intubato, si trova ora nella Terapia intensiva del policlinico.

L'APPRENSIONE

Il presidente del Consiglio Conte corre dei rischi? Palazzo Chigi, sempre ieri sera, ha tenuto a precisare che nessun contatto è intercorso tra l'agente della scorta e il capo dell'esecutivo: «In merito alla notizia della positività al Covid 19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c'è stato alcun contatto diretto con lo stesso presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto». A riprova di ciò, l'esito negativo del tampone eseguito qualche giorno fa al premier.

Il fatto che non ci sia stati contatti diretti è confermato, inoltre, anche dal ruolo ricoperto dal sostituto commissario che, nella scorta del presidente Conte, figura come Capo-equipaggio della seconda vettura a servizio della sicurezza del premier. Tecnicamente ha sempre seguito ogni spostamento del presidente del Consiglio tenendosi però a debita distanza. Lo stesso canovaccio della storia che i primi di marzo investì l'altro agente impiegato nel dispositivo di sicurezza del leader della Lega. Anche per quell'episodio si dimostrò che il poliziotto positivo non era entrato in contatto con Salvini.

I CONTATTI

La scorta di Conte si compone di due vetture: nella prima viaggia il presidente con il capo scorta e l'autista, nella seconda il sostituto commissario, ora ricoverato, e altri due agenti di polizia.

Palazzo Chigi ha fatto sapere che anche «i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni anche dopo la conferma della positività». Gli altri due agenti, al momento asintomatici, sono stati posti in isolamento mentre si attende l'esito sui tamponi che - da prassi - sono stati effettuati anche a loro. Dovranno comunque restare in quarantena nei prossimi 14 giorni, mentre resta ancora da accertate in che modo e da chi il sostituto commissario abbia potuto contrarre il Covid-19.

Camilla Mozzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA