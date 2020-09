LA SITUAZIONE

ROMA Per la prima volta dopo 4 mesi gli attualmente positivi al Covid in Italia tornano sopra i 50mila. È l'ennesimo campanello d'allarme che suona: la diffusione del Coronavirus prosegue la sua lenta e progressiva crescita ormai da otto settimane. «Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus e puntare sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri, ma nel frattempo servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza», dice il ministro Roberto Speranza.

I DATI

L'ultimo bollettino sconta, come ogni lunedì, i pochi tamponi fatti la domenica: solo 51.109, oltre 36mila in meno rispetto a sabato, che hanno consentito di individuare 1.494 nuovi casi (-272). Ma il dato non rappresenta un calo dei contagi, anzi: il rapporto tra il totale dei contagiati e il numero di tamponi effettuati è ora al 2,92 mentre la settimana scorsa era tra l'1,8 e il 2. Rimane invece stabile l'incremento delle vittime, 16 in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 35.851. La curva dei contagi continua dunque a salire, come conferma anche l'incremento dei malati (+705), delle Terapie intensive (+10) e dei ricoveri nei reparti ordinari (+131). Campania e Lazio fanno segnare gli incrementi più consistenti, rispettivamente 295 e 211. Il presidente campano Vincenzo De Luca ha scritto al Viminale, chiedendo un piano straordinario delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

IN EUROPA

Intanto la Spagna valuta nuovi provvedimenti: il totale di contagi da inizio pandemia è salito a quota 716.481, la più alta in Europa. La variazione giornaliera in Francia scende a 4.070, ma solo per difficoltà di afflusso dei dati da tutto il Paese durante il fine settimana.

