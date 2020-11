I DATI

ROMA «Le tendenze che stiamo osservando da 2-3 settimane ci vengono confermate dai dati di oggi: si può dire che è stato raggiunto il plateau dei contagi». E cioè che si è raggiunto «un equilibrio della curva epidemica». Anche per Giovanni Corrao in pratica, professore ordinario di Statistica medica all'Università Milano Bicocca, i numeri del contagio iniziano finalmente ad assumere contorni ottimistici.

In particolare questi derivano dal rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati che ieri si è assestato al 15,3% mentre domenica era al 15%. Delineando quindi una sostanziale linearità. Non solo, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, ieri sono calati gli attualmente positivi: secondo i dati ufficiali sono 796.849 (9 mila in meno di domenica).

I nuovi positivi registrati ieri invece sono 22.930, circa 5.400 meno domenica (28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi), ma individuati con 40 mila tamponi in meno (circa 148 mila ieri).

Tuttavia, da segnalare anche come a 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia abbia superato la soglia delle 50 mila vittime per Covid.

