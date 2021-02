IL CASO

ROVIGO Focolaio nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo: oltre ai 22 pazienti, che sono stati trasferiti in blocco al San Luca di Trecenta, e oltre all'infermiere e all'operatore socioassistenziale, adesso sono risultati positivi al coronavirus un altro infermiere e un altro Oss. Totale: 4 operatori contagiati. Tutti e quattro dello stesso reparto, tutti e quattro non vaccinati, perché avevano rifiutato di aderire alla campagna di profilassi. E mentre l'Ordine dei medici lancia un richiamo alla professionalità e il sindacato invece esclude che il contagio sia partito dal personale, il direttore dell'Ulss 5, Antonio Compostella, non esclude carte bollate.

I fatti: in un reparto con circa 35 posti letto è stato individuato tra giovedì e venerdì scorsi un focolaio tra pazienti geriatrici ricoverati. Nelle ultime 24 ore si è arrivati a contare 22 anziani contagiati. Oltre a loro, sono risultati positivi prima un operatore socioassistenziale (Oss) e un infermiere, poi un altro Oss e un altro infermiere. Tutti e quattro tra i pochi operatori dell'azienda ad aver espressamente rifiutato la vaccinazione.

L'Ulss 5 ha disposto il trasferimento di tutti i pazienti positivi nell'ospedale Covid, che per il Polesine è il San Luca di Trecenta. Stando al bollettino diramato nel pomeriggio di ieri, i 22 pazienti risultavano asintomatici. L'azienda sanitaria ha fatto sapere che valuterà azioni nei confronti dei quattro operatori che hanno rifiutato di sottoporsi alla profilassi vaccinale. «Non c'è alcuna intenzione di attribuire l'origine del contagio ai lavoratori in questione ha detto il direttore dell'Ulss 5 Antonio Compostella -. Ritengo però che se si fossero vaccinati avrebbero potuto evitare il contagio per se stessi e avrebbero, inoltre, potuto contribuire al contenimento della diffusione all'interno del reparto. Come azienda, stiamo, pertanto, valutando eventuali azioni da intraprendere in base alla giurisprudenza vigente».

«Sottoporsi al vaccino dovrebbe essere un obbligo, non solo professionale, ma soprattutto morale per chi è a contatto con malati e anziani», ha detto il presidente dell'Ordine dei medici del Polesine e del Veneto, Francesco Noce. La Cgil Funzione pubblica con il segretario Riccardo Mantovan ha invece attaccato il direttore generale dell'Ulss 5: «Un grave errore insinuare che il focolaio di Covid in Geriatria sia stato causato da due infermieri non vaccinati».

