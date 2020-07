IL CASO

JESOLO Una turista austriaca è risultata positiva al Covid-19, al rientro dalle vacanze a Jesolo. Si tratta di una donna residente nella zona di Vienna che, assieme al marito e al figlio di 12 anni, era stata in Italia dal 26 al 30 giugno. Ma una volta tornata a casa, dopo aver accusato qualche leggero sintomo, su consiglio del proprio medico, si è sottoposta al tampone, risultato appunto positivo. Negativi, invece, il marito e il figlio. E in ogni caso considerato il periodo di incubazione di 14 giorni, non è escluso che il contagio sia avvenuto prima dell'arrivo sul litorale veneziano. Come previsto dai protocolli internazionali, giovedì scorso il ministero della Salute austriaco ha contattato la Farnesina che a sua volta ha informato l' Ulss 4 del Veneto Orientale. E immediatamente sono scattati i controlli nell'hotel in cui ha alloggiato la famiglia, con tanto di test al personale della struttura ricettiva, con esito negativo per tutti. Nessun dipendente risulta in quarantena e l'hotel ha rispettato tutte le indicazioni di sicurezza e prevenzione stabilite dal protocollo ministeriale, per cui al momento - secondo l'azienda sanitaria - non c'è motivo di preoccupazione.

LE INDAGINI

Come se non bastasse, la stessa Ulss, attraverso i propri mediatori linguistici, ha contattato telefonicamente la donna, per ricostruire tutti i suoi spostamenti e gli eventuali contatti. In questo senso la donna, per la quale non è stato nemmeno necessario il ricovero in ospedale ma è sufficiente l'isolamento fiduciario nella sua abitazione, ha spiegato di non aver avuto alcun contatto, di non aver frequentato alcun luogo particolare e di aver trascorso molto tempo in camera e in spiaggia, mantenendo sempre una particolare attenzione al distanziamento e all'uso della mascherina. Tutte circostanze che secondo l'Ulss 4 avrebbero ridimensionato il caso.

In ogni caso l'attenzione rimane alta su tutto il litorale. Per questo continuano a pieno ritmo i controlli dei tecnici dell'Ulss 4 in ristoranti e strutture ricettive di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. L'obiettivo è quello di verificare se vengono rispettate le misure previste dai decreti ministeriali e recepite dalla Regione.

