LE ELEZIONI

BARCELLONA Il conservatore Marcelo Rebelo de Sousa del Psd ha vinto la corsa per le presidenziali portoghesi, riconfermandosi alla guida dello Stato per un secondo mandato, senza bisogno di un ulteriore turno di votazione. Questo secondo gli exit poll dell'università Católica che attribuiscono a Rebelo de Sousa una percentuale compresa tra il 57% e il 62%, superiore a quella del 2011 (52%). Rebelo de Sousa aveva ricevuto il sostegno implicito del primo ministro, il socialista António Costa ed è stato votato dalla maggioranza dell'elettorato socialista oltre che dal proprio.

TESTA A TESTA

Al secondo posto, con percentuali tra il 16% e il 13% dei voti, si colloca la socialista Ana Gomes, candidata alle elezioni come indipendente, senza l'investitura ufficiale del suo partito (Ps), che potrebbe vincere così il confronto elettorale con il candidato della formazione di estrema destra Chega, André Ventura, per la prima volta presente in elezioni presidenziali. Secondo queste proiezioni, l'estrema destra non riesce a sfondare nell'elettorato portoghese, non va oltre il terzo posto, con percentuali comprese tra il 12% e il 9%; il suo leader, Ventura, in campagna elettorale aveva promesso di dimettersi dalla guida di Chega se non fosse riuscito a conquistare la seconda posizione.

Considerevole la distanza degli altri quattro candidati presenti nella competizione dal gruppo di testa: il rappresentante del partito comunista ed eurodeputato João Ferreira e l'esponente ed europarlamentare del Bloco de Esquerda Marisa Matias sono attestati tra il 5,5% e il 3,5% dei voti, a Tiago Mayan Gonçalves del partito neo-liberista Iniciativa Liberal è attribuita una percentuale di voti ra il 5% e il 3%, Vitorino Silva della formazione Rir, Reagir Incluir Reciclar starebbe tra il 4% e il 2% dei voti.

Se lo scrutinio confermerà le proiezioni, saranno perciò stati rispettati i pronostici della vigilia. La vera incognita di queste elezioni era però rappresentata dall'astensione e le previsioni ne hanno colto solo in parte le dimensioni. Si era addirittura temuto che l'astensione potesse toccare picchi del 60%, per la paura determinata dalla situazione pandemica nel paese. E invece, considerando la situazione nel complesso, il rischio pandemico e un secondo mandato presidenziale quasi scontato e perciò meno mobilitante, la partecipazione al voto non sembra averne risentito in eccesso.

CINQUE ANNI FA

Nelle presidenziali del 2016, l'astensione era stata del 51,3%; nel 2011, si ebbe il picco più elevato di astensione in elezioni presidenziali con il 53,5%. Quest'anno, secondo le proiezioni dell'Università Católica, l'astensione si situerebbe tra il 50% e il 55%, probabilmente superiore a quella delle scorse presidenziali, ma da allora la base elettorale si è allargata a quasi undici milioni di persone, 1 milione e 200 mila in più rispetto al 2016.

Per tutta la giornata di ieri, il primo ministro António Costa, gli altri leader politici e i candidati hanno fatto appello a recarsi a votare, insistendo sulle garanzie sanitarie che erano state predisposte contro il rischio di contagio. Le elezioni si sono svolte, infatti, nel momento più difficile nel controllo dell'epidemia in Portogallo, nuovamente in lockdown, perfino con le scuole chiuse, fino al prossimo 9 marzo. Questa terza ondata è molto più violenta delle precedenti: nelle ultime settimane l'incidenza media dei contagi si è mantenuta superiore a 900, dall'inizio della pandemia i casi confermati sono stati 600.000; le vittime crescono ogni giorno di oltre 200 unità e ora sono circa 10.000 nel totale. In questa situazione, le misure assunte per consentire il voto in sicurezza sono state particolarmente accurate.

Elena Marisol Brandolini

