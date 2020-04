Portare i rifiuti ingombranti (o pericolosi o da differenziare) negli ecocentri, da oggi in Veneto sarà possibile. Lo stabilisce la nuova ordinanza del presidente Lica Zaia. Il provvedimento dice anche che è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza. E cioè le spiagge. Inoltre sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere: tradotto, tutti gli interventi in montagna post Vaia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, restano in vigore le precedenti ordinanze. Quanto ai taxi, invece, non c'è più l'obbligo di trasportare un solo passeggero, ma dipende dalla capienza della vettura, l'importante è che sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo. Tutti però dovranno avere guanti e mascherina. E, dopo ogni viaggio, le maniglie delle porte dovranno essere sanificate e l'abitacolo arieggiato.

