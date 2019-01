Pordenonese ammazza il marito e poi si costituisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOPALERMO È stata lei stessa a presentarsi negli uffici del commissariato di Partinico, con un coltello ancora sporco di sangue in mano, e a confessare davanti agli agenti che la guardavano increduli. «Ho ucciso mio marito, il corpo è a casa». Poi si è chiusa in un silenzio tanto ostinato quanto incomprensibile. Un altro delitto assurdo, maturato in famiglia, anche se questa volta la vittima è il marito. Filippo Mazzurco, 64 anni, e Antonella Cover, di 55, originaria di Pordenone, erano sposati da diversi anni. Un rapporto...