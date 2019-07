Pordenone, spaccio di eroina nei bagni del liceo: 4 arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE L'eroina finiva anche al liceo. Venduta tra i 15 e 25 euro al grammo a ricreazione, nei bagni del liceo Leopardi/Majorana di Pordenone, nella sede frequentata in via Colvera dagli studenti dell'indirizzo Scienze umane. Una situazione gravissima, quella fotografata tra aprile e giugno dai carabinieri di Aviano e Polcenigo, alla quale il pm Monica Carraturo ha deciso di porre fine chiedendo l'emissione di misure cautelari per tre giovani insospettabili amiche di Cordenons e Zoppola, oltre che per la coppia italo-tunisina da...