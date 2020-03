IL CASO

PORDENONE Una bimba in fasce, nata solo cinque mesi fa, è risultata positiva al Coronavirus a Zoppola, comune alle porte di Pordenone. La piccola è stata sottoposta al tampone dopo che uno dei suoi genitori aveva contratto il virus. «Si tratta della paziente che preoccupa di meno tra i malati della nostra provincia», hanno riferito i vertici dell'Azienda sanitaria pordenonese. La bimba è a casa, in isolamento, e non presenta sintomi correlati al Covid-19. Si tratta di un soggetto asintomatico e del paziente positivo più giovane della regione. Anche i genitori si trovano in quarantena, a distanza ma nella stessa abitazione. La conferma delle buone condizioni della piccola è arrivata anche dal sindaco di Zoppola, Francesca Papais.

Il caso pordenonese conferma le tesi contenute in un recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, focalizzato proprio sugli effetti prodotti dal Coronavirus sui bambini in tenera età. «I bambini - si leggeva tra le righe dello studio - possono essere contagiati. Tendono a sviluppare la malattia in modo più lieve, ma ci sono stati casi di morti e per questo devono essere protetti e tutelati». Il dato è emerso durante una delle conferenze stampa di aggiornamento sulla pandemia di Coronavirus, quando è stato spiegato che «non sono stati rilevati casi di trasmissioni nelle scuole, in molti Paesi le stesse sono state chiuse come misura precauzionale e questo è positivo. Questa è una malattia grave, sebbene i dati suggeriscano che le persone sopra i 60 anni sono quelle più a rischio, anche giovani e bambini sono morti», ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

IN REGIONE

Intanto in Friuli Venezia Giulia il contagio non si arresta e cresce il bilancio delle vittime. Ieri, a Udine, è stato registrato il trentunesimo morto a causa del virus. I decessi sono uno a Pordenone, uno a Gorizia, 20 A Trieste e nove a Udine. Crescono a quota 472 i casi positivi (+78 rispetto ai 394 di martedì).

I pazienti risultati positivi sono 180 a Trieste, 25 a Gorizia, 181 a Udine e 86 a Pordenone. Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 128 persone, di cui 29 nei reparti di terapia intensiva (una in più rispetto a ieri).

M.A.

