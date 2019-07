Popolare Vicenza: nulli i finanziamenti baciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA I finanziamenti baciati della Popolare di Vicenza sono nulli. L'azionista non dovrà risarcire la banca in liquidazione coatta amministrativa per 1,4 milioni di prestiti ricevuti per comprare azioni dell'istituto. La sentenza del tribunale di Venezia del 23 luglio scorso apre un nuovo fronte nelle tante controversie legali legate al crac della banca veneta. Le baciate certificate da analisi Bce e dagli esperti ingaggiati dalla Procura di Vicenza ammontano a oltre un miliardo. Sarebbero un migliaio i soci finanziati, soprattutto...