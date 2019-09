Pontida, già 115 pullman dal Nordest fra voglia di rivalsa e bandiere tricolori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RADUNOVENEZIA Dicono che sarà la Pontida dei record, anche per il contributo del Veneto. Ieri sera il conto ufficiale dei pullman, in partenza domenica mattina dalle sette province per il tradizionale raduno della Lega non più Nord e pure all'opposizione, era arrivato a quota 87, ma secondo il commissario regionale Lorenzo Fontana il calcolo finale dovrebbe raggiungere il centinaio. Una quota superata già adesso con l'apporto del resto del Nordest, considerate le 4 corriere programmate dal Friuli Venezia Giulia e le 24 previste dal...