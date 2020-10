IL RETROSCENA

ROMA Un'alleanza contro la pandemia, le crisi libica e del Mediterraneo orientale, ma soprattutto il 5G. Anzi, prima di tutto la Cina: la Guerra Fredda digitale scatenata da Washington contro Pechino. E' questo il menu servito durante gli incontri tra il segretario di Stato Mike Pompeo, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, corsi a rassicurare gli Usa: sulla rete superveloce del 5G, l'Italia non si farà ammaliare da Huawei e Zte. «Prioritaria è la sicurezza nazionale e dei nostri alleati», hanno detto nei due incontri il premier e il capo della Farnesina che fanno filtrare la linea di sempre: chiunque vinca le elezioni, Trump o Biden, i rapporti italo-americani non cambieranno.

Il primo faccia a faccia è stato a palazzo Chigi tra Conte e il segretario di Stato. Il primo punto affrontato - riferiscono fonti informate - è stata la collaborazione bilaterale di contrasto al Covid-19: la ricerca e distribuzione del vaccino e il ruolo che avrà l'Italia il prossimo anno in occasione del Global Health summit, in programma probabilmente a Roma in occasione della presidenza italiana del G20.

Conte e Pompeo hanno poi affrontato il nodo del Mediterraneo orientale: il premier ha aggiornato il segretario di Stato sul dibattito europeo sulla crisi che coinvolge Grecia, Cipro e Turchia, dicendo che l'Italia difende senza ma e senza se la sovranità cipriota e greca sotto attacco turco. Ma visto che Ankara è nella Nato va costruita un'«agenda positiva», piuttosto che punitiva. Che è un po' il tentativo di mediazione che sta conducendo Angela Merkel. Sulla Libia, Conte ha invece invitato Pompeo a garantire un impegno costante per ottenere una stabilizzazione del Paese. Della serie: quando voi vi disinteressate di Tripoli, è il caos e russi e turchi imperano.

Solo negli ultimi dieci minuti, Conte e Pompeo hanno discusso della Cina. Il presidente del Consiglio - pronto a garantire che l'Italia, grazie al golden power rafforzato, ha standard di sicurezza elevati su infrastrutture e reti di comunicazione strategiche - ha riferito al segretario di Stato del tentativo europeo di un'interlocuzione comune con Pechino sul fronte del commercio internazionale. Un po' come per il 5G, per il quale l'Italia spinge Bruxelles affinché si stabiliscano regole comunitarie che alzino il livello di sicurezza (frenando di fatto l'ingresso di Huawei e Zte) ed evitino la concorrenza sleale tra i partner europei rispetto ai fornitori della nuova tecnologia. Raccontano che Pompeo, informato settimanalmente del dossier sulla cyber security, si è detto «estremamente soddisfatto» per l'approccio italiano.

APPROCCIO RUVIDO

E' andata diversamente alla Farnesina. Durante il colloquio con Di Maio, Pompeo ha messo «i piedi sul piatto», come dice una fonte diplomatico. Spiegazione: «Negli Usa tra un mese di vota per il nuovo presidente...». E in conferenza stampa il capo della diplomazia americana ha sparato ad alzo zero contro la Cina: «Ho chiesto a Conte di fare attenzione sul 5G. Gli Stati Uniti sono molto preoccupati: il Partito comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria influenza economica per servire i propri scopi strategici. Quando loro investono, non sono qui per fare partenariati sinceri a beneficio reciproco». Da qui «l'appello al governo italiano» affinché «consideri in maniera attenta la sicurezza nazionale e la riservatezza dei dati dei propri cittadini» nei rapporti «con le società tecnologiche che fanno parte dello Stato di sorveglianza del Partito comunista cinese». Ancora, mostrando i muscoli: «La missione degli Stati Uniti, che rimarrà tale anche dopo le elezioni, è appoggiare tutti gli attori che possono dare sostegno al popolo cinese e mettere fine all'orrore del regime autoritario del Partito comunista cinese».

ALLEATI FEDELI

Di Maio, che nel marzo 2019 firmava il memorandum d'intesa per la Nuova Via della Seta con Pechino, si è ben guardato dal parlare dell'offensiva yankee contro la Cina. Ma ha rassicurato l'interlocutore statunitense che sul 5G l'Italia si allinea: «Abbiamo ben presenti le preoccupazioni degli alleati statunitensi e siamo ben consapevoli della responsabilità che grava su ogni Paese Nato quando entra in gioco la sicurezza degli alleati. L'Italia è pienamente conscia dell'importanza di assicurare la sicurezza delle reti 5G, resta una nostra assoluta priorità e siamo favorevoli a regole comuni europee. Noi inoltre abbiamo già adottato la normativa del golden power che potenzia la capacità di monitoraggio» del governo.

Segue postilla: «Il messaggio è chiaro, l'Italia è saldamente ancorata a Usa e Unione europea a cui ci uniscono interessi e valori comuni della Nato e delle democrazie. Per l'Italia ci sono alleati, interlocutori e partner economici. Un Paese come il nostro è aperto a possibilità di investimento, ma mai fuori dai confini» dell'Alleanza Atlantica. Insomma, con Pechino si continuerà a commerciare. Ma senza mettere a rischio la sicurezza nazionale e quella degli alleati Nato. Posizione ribadita in serata: «Il nostro perimetro sono i valori euro-atlantici, ma naturalmente il nostro Paese è aperto a opportunità di sviluppo e crescita per rilanciare l'economia e dare ossigeno alle nostre imprese». Come dire: la Nuova Via della seta non è del tutto chiusa, ma sarà percorsa con molta più cautela %rispetto a qualche mese fa.

