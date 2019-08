Pomodori, Italia seconda al mondo per produzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SETTOREROMA Il maltempo di inizio estate ha ritardato la maturazione di una decina di giorni, ma ora che la raccolta è a pieno regime - sia a Nord che a Sud - le previsioni confermano l'Italia come seconda potenza mondiale per produzione di pomodori da industria: con un giro d'affari di 3,15 miliardi di euro segue la California e precede l'enorme Cina. Le certezze su quantità e qualità della raccolta 2019 si avranno solo in settembre, ma la partenza è buona, anche se non si prevede di raggiungere il tetto di 5.200 tonnellate del 2017....