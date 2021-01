POLTRONE

MILANO La scelta è stata fatta, ora tocca al candidato sciogliere la riserva. Letizia Moratti si è presa un po' di tempo per riflettere: le è stato chiesto di sostituire Giulio Gallera alla poltrona di assessore al Welfare della Regione Lombardia e ciò non significa subentrare in una struttura ben oliata e funzionante, ma assumersi il gravoso compito di rifondare la sanità lombarda.

ASSE LEGA-FI

Naturale quindi che abbia chiesto qualche giorno per riflettere. Dallo scorso ottobre non è più presidente di Ubi, dopo l'impegnativa fusione con Intesa Sanpaolo, e ora si dedica alla gestione della comunità di San Patrignano. Farsi carico di un ruolo totalizzante come rimettere in piedi il sistema sanitario della Regione richiede grande impegno, energie e l'assicurazione di trovare la strada spianata. È il lavoro che sta facendo il leader leghista Matteo Salvini, planato a Milano: in due giorni ha commissariato il governatore Attilio Fontana e imposto un rimpasto di Giunta, il Carroccio al Pirellone si è mostrato inefficace e vuole correre ai ripari. Un'operazione che sta conducendo con Silvio Berlusconi, dato che Forza Italia è il secondo partito nella maggioranza e nella nomina al Welfare ha la priorità. Storicamente infatti, dal governo di Roberto Formigoni in poi, l'assessorato alla Sanità non è mai stato assegnato al primo partito della colazione che governa bensì al secondo. Dunque Forza Italia. Da qui la scelta di Letizia Moratti, ex sindaco di Milano: conosce la politica ma le sue competenze sono soprattutto manageriali, profilo sempre molto apprezzato nella gestione della cosa pubblica. Tra i nuovi ingressi di spicco ci sarebbero poi l'ex ministra del governo M5s-Lega Alessandra Locatelli, alla Famiglia al posto di Silvia Piani, e l'ex sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Guido Guidesi di Codogno, che tanto si è speso per il suo territorio primo focolaio del Covid, al quale Salvini vorrebbe affidare il rilancio della Regione con una delega economia. Il tagliando di Giunta potrebbe anche passare da accorpamenti e redistribuzioni delle deleghe: l'azzurra Melania Rizzoli sarebbe pronta ad assumere l'incarico della Cultura al posto di Stefano Bruno Galli, in quota Lombardia Ideale, per il quale si profilerebbe invece un posto da sottosegretario alle Riforme. E poi c'è il problema Gallera. La sua defenestrazione dall'assessorato pone il problema della ricollocazione in un ruolo di primo piano. Se tornasse al Pirellone da semplice consigliere sarebbe infatti una sconfitta per la Lega e per Fontana, che ha difeso il suo operato fino all'ultimo. Ma anche per Forza Italia, che è il suo partito e vuole uscirne con danni il più possibile contenuti. Diverse fonti di maggioranza riferiscono che, pur di restare in Giunta, Gallera sarebbe pronto ad accettare un assessorato di minor peso. Secondo quanto riferito dal centrodestra, è disposto a cambiare delega anche se ormai avrebbe perso la fiducia della maggioranza, compresa FI della quale si registra il silenzio sulla vicenda. Berlusconi tratta con Salvini, l'obiettivo è risistemare tutto senza indebolire la Giunta e sullo sfondo del confronto ci sono le elezioni comunali di quest'anno con la ricerca di un candidato unitario: Roberto Rasia dal Polo, direttore della comunicazione del gruppo Pellegrini, è stato scelto dalla Lega e accettato dal Fratelli d'Italia, manca solo il via libera di Forza Italia.

DATA DEFINITIVA

Il rimpasto regionale riguarderà comunque diverse posizioni, a cominciare da una parte delle quote rosa rappresentate dalle leghiste Martina Cambiaghi (Sport) al cui posto andrebbe l'ex campione olimpico di kayak Antonio Rossi, Silvia Piani (Famiglia) e l'ex sciatrice Lara Magoni, assessore al Turismo in quota FdI. Si profila anche un accorpamento di alcune deleghe in particolare per rafforzare il settore imprese e lavoro, la priorità ora è ridare slancio all'economia. L'eventuale rimpasto dovrebbe comunque passare da un vertice dei partiti che governano la Regione, che potrebbe tenersi nei prossimi giorni. La data ultima per il rimescolamento di Giunta è il 15 gennaio, in modo da uscire dall'impasse entro il 19, data del primo Consiglio regionale dopo la pausa natalizia.

C.Gu.

