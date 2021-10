Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANZIONEBRUXELLES La Corte di giustizia dell'Ue ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione europea una penalità giornaliera da un milione di euro per non aver sospeso l'applicazione delle disposizioni nazionali relative in particolare alle competenze della camera disciplinare della Corte Suprema. Lo ha reso noto la stessa Corte. Il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio 2021 dall'organismo, si legge in una nota,...