LE ELEZIONI

Elezioni cruciali, elezioni combattute. In Polonia si va al ballottaggio, il 12 luglio prossimo. Come era nelle previsioni della vigilia, nessuno dei candidati in lizza ha superato la soglia del 50% dei voti per vincere al primo turno. Stando agli exit polls, pubblicati dai principali canali televisivi nazionali, il presidente uscente Andrzej Duda ha ottenuto il 41,8% delle preferenze. Seguono staccati il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski con il 30,4% dei voti ed il popolare giornalista Szymon Holownia con il 13,3%. Quindi tutti gli altri 8 candidati in corsa. L'affluenza alle urne è stata assai alta: 62,9%. La tv di Stato ha segnalato: «La pandemia non ha influenzato la democrazia polacca». Subito dopo il voto, a caldo, Duda ha ricordato i 5 anni del primo mandato ed ha ringraziato «di cuore» i suoi elettori, garantendo che con lui gli interessi polacchi saranno sempre al primo posto.

Queste presidenziali hanno un rilevante significato sia in chiave interna che in quella internazionale: sono fondamentali per gli ultraconservatori di Legge e Giustizia (PiS) al potere dal 2015 per continuare a portare avanti la propria linea politica; determineranno la traiettoria della Polonia in Unione europea e nel mondo. Non è un caso che mercoledì scorso il presidente uscente Duda sia stato il primo capo di Stato straniero ad essere accolto alla Casa Bianca dopo lo scoppio della pandemia.

GLI USA

«Ha fatto un lavoro incredibile», ha rimarcato il collega statunitense, Donald Trump, nonostante Washington abbia concesso che solo pochi militari americani si sposteranno in futuro dalle basi in Germania alla vicina Polonia. Logica l'irritazione dei russi. Secondo la Costituzione in vigore il presidente può porre il veto su questioni legislative ed ha parola su temi riguardanti la Difesa e gli Esteri.

Il 48enne Andrzej Duda, già vicino al presidente Lech Kaczynski - morto nel tragico incidente aereo dell'aprile 2010 - è considerato il guardiano di PiS. In campagna elettorale ha denunciato la promozione dei diritti delle comunità Lgbt come una ideologia più distruttiva del comunismo. Il suo sfidante liberale, Rafal Trzaskowski, anch'egli 48enne, è entrato in corsa per la presidenza solo in maggio ed è l'alfiere di Piattaforma civica - formazione un tempo dell'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk - Il suo slogan è stato Basta è basta!, che serve ad unire le tante anime della protesta anti-conservatrice e nazionalista di questi anni. Trzaskowski, già parlamentare Ue, intende riallacciare i rapporti con Bruxelles, lottare per una giusta fetta del budget Ue (2021-2027), mantenere quasi intatto il programma di welfare voluto da PiS per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Al ballottaggio - certificano i sondaggi - saranno, però, decisivi i voti del cattolico progressista Szymon Holownia, che teoricamente avrebbe avuto maggiori chance di vincere contro Duda.

NUOVE NORME

La consultazione si sarebbe dovuta tenere il 10 maggio scorso, ma è stata rimandata per la pandemia. Nel frattempo il Parlamento ha approvato nuove norme per celebrare queste presidenziali in tutta sicurezza: è stato consentito tra l'altro anche il voto postale. In 387mila residenti all'estero si sono registrati alla consultazione. Ieri in alcuni seggi, a lungo, gli elettori hanno fatto la fila in strada, con un distanziamento obbligatorio di due metri, con indosso la mascherina, che è stata tolta brevemente soltanto per l'identificazione da parte degli scrutatori. Tutti si sono portati da casa la penna per votare, evitando in questo modo un pericoloso passaggio di oggetti.

La Polonia è stata lodata dall'Oms, l'Organizzazione mondiale per la sanità, per essere riuscita a contenere la pandemia grazie a misure tempestive messe in atto fin dall'inizio di marzo. Ufficialmente le infezioni sono state circa 33mila con 1.400 morti, ma - secondo alcuni esperti - i positivi al Covid-19 non rilevati potrebbero essere stati più di un milione e mezzo.

Giuseppe D'Amato

