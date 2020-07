LA SFIDA

È testa a testa al ballottaggio per le presidenziali polacche. Stando ai primi exit polls, pubblicati dai principali canali televisivi nazionali, il conservatore Andrzej Duda - capo dello Stato uscente - ha ottenuto il 50,4% dei voti, mentre il liberale moderato Rafal Trzaskowski è al 49,6%. A causa del ridotto margine tra i due bisognerà aspettare la conta ufficiale per essere sicuri dell'esito finale. L'affluenza alle urne è stata altissima, toccando il 68,9% degli aventi diritto. Mai prima di ora in Polonia si era assistito ad una battaglia così appassionante e tirata fino all'ultimo voto, con due candidati che sono espressione di mondi con ideali diversi e con una visione del futuro, soprattutto in Europa, diametralmente opposta.

LE REAZIONI

I conservatori hanno comunque già festeggiato il risultato ieri sera, mentre i liberali hanno sottolineato la «vicinanza» tra i due candidati. Avvocato di formazione, il 48enne Andrzej Duda vinse già sorprendentemente le presidenziali nel 2015 imponendo la sua immagine giovane e moderata, il nuovo che avanzava in Legge e Giustizia, il partito di Jaroslaw Kaczynski, compagine che per quasi un decennio aveva perso tutte le consultazioni elettorali fino a quando l'allora premier Donald Tusk non si trasferì a Bruxelles, all'Unione europea. Ufficialmente il presidente uscente è un conservatore cattolico che ha come obiettivo politico la difesa della famiglia tradizionale. Ecco la ragione per cui Duda ha sempre sostenuto il programma di welfare degli ultranazionalisti, in particolare il 500+ che assegna alle famiglie 500 zloty (circa 110 euro) al mese ad ogni bambino fino alla maggiore età. In campagna elettorale Duda si è scagliato contro l'ideologia Lgbt, giudicata peggiore di quella comunista. In giugno il presidente polacco è stato il primo capo di Stato straniero ad essere ricevuto alla Casa bianca da Donald Trump. Gli Stati Uniti considerano la Polonia il principale alleato in Europa. Varsavia ha chiesto che le truppe che Washington sta ritirando dalla Germania vengano dislocate sul proprio territorio. Logica l'irritazione dei russi.

Andrzej Duda è un sostenitore dell'azione del governo con l'obiettivo di avere maggiore controllo delle istituzioni indipendenti, in particolare dei mass media pubblici e degli organi giudiziari. Per questa ragione non è stato particolarmente apprezzato negli ambienti Ue. Anzi il presidente uscente ha una volta definito l'Unione una «comunità immaginaria dalla quale non abbiamo molto da guadagnare». Visioni opposte a quelle del suo rivale.

Figlio di uno dei più conosciuti pianisti jazz del Paese, Rafal Trzaskowski ha passato parecchi anni lavorando come esperto dell'Unione europea, arrivando a parlare 5 lingue e radunando oltre 10mila libri. È stato parlamentare europeo e ministro polacco per l'Amministrazione e per la Digitalizzazione, prima di assumere le redini del dicastero dei Rapporti con l'Ue. Eletto nel 2018 sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ha condotto ora una campagna elettorale senza fronzoli, incarnando la voglia di cambiamento di una parte della società nazionale, soprattutto della classe media cittadina e delle élite. Spogliandosi dei panni di ultraliberale, Trzaskowski si è subito premurato di evidenziare in tutte le manifestazioni pubbliche che il programma sociale di aiuti alle fasce più deboli della popolazioni - uno dei cavalli di battaglia di Legge e Giustizia - non andava toccato. E questa è stata la mossa che gli ha permesso di elevare enormemente le sue possibilità di essere eletto.

LE NORME ANTI-COVID

Ieri sono state numerose le precauzioni anti-Covid-19 adottate: gli elettori hanno potuto togliere le mascherine dal viso solo per l'identificazione; obbligatoria è stata la distanza di due metri da tenere in fila. La Polonia è stata lodata dall'Oms, l'Organizzazione mondiale per la sanità, per essere riuscita a contenere la pandemia grazie a misure tempestive messe in atto fin dall'inizio di marzo.

