«Pollino, le gole della strage aperte a tutti senza regole»

LA POLEMICACOSENZA È il tempo delle polemiche e di capire le responsabilità della tragedia che lunedì pomeriggio è costata la vita a dieci persone travolte da acqua e fango venuti giù dalle Gole del Raganello, nel Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Ieri a Civita è arrivato, per un sopralluogo, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. «Un'altra tragedia che non doveva esserci - ha detto - C'era un'allerta gialla che è stata ignorata. Nel caso delle Gole del Raganello, infatti, c'è stata una sottovalutazione...