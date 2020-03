L'ALLARME

ROMA La politica si scopre vulnerabile, le istituzioni fragili. «Vado avanti, ma sono un po' preoccupato», l'ammissione del governatore della regione Piemonte, Alberto Cirio, che ieri ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Così anche il Capo di Stato maggiore dell'esercito Salvatore Farina. Stessa sorte due giorni fa per il segretario del Pd e presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, e per la sua segretaria. E nei giorni scorsi sono stati colpiti il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi, il prefetto di Brescia Attilio Visconti, il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. La striscia si allunga di giorno in giorno ma l'imperativo è assicurare la continuità istituzionale.

I CONTROLLI

Ma se il governo e il Parlamento hanno dovuto adottare delle misure per i cittadini, ora l'interrogativo è anche come poter tutelare il Palazzo. Ecco perché il Parlamento non si fermerà, nonostante le paure di chi teme di poter venire contagiato. Era il 24 febbraio quando la deputata di Fdi Maria Teresa Baldini si presentò a Montecitorio con la mascherina anti coronavirus. «In tanti mi daranno ragione nei prossimi giorni», confidò. E ora in molti si chiedono come poter evitare rischi. I ministri che hanno avuto contatti diretti con Zingaretti hanno fatto i controlli necessari. Il responsabile dell'Economia, Roberto Gualtieri, per esempio, è risultato negativo. Ieri era al lavoro al ministero e martedì si presenterà nella Commissione Bilancio della Camera, in vista del voto di mercoledì sul discostamento del deficit. Servono 316 sì a Montecitorio e 161 a palazzo Madama e sicuramente anche le opposizioni si faranno carico della linea che l'Italia terrà nei confronti dell'Europa. Ora, però, dopo il Dpcm di sabato sera ci saranno ulteriori misure restrittive anche per i parlamentari e per gli esponenti dell'esecutivo.

A palazzo Chigi, per esempio, dove è già attivo lo smart working per i dipendenti Giuseppe Conte ricorrerà maggiormente alle video conferenze. E c'è' chi tra i parlamentari punta il dito contro l'ordinanza della regione Lazio che, come quelle varate dalle altre regioni del centro-sud, obbliga alla quarantena chi arriva dalla Lombardia e dalle 14 province dichiarate zone rosse. Al momento non è ancora chiaro infatti se al voto di mercoledì parteciperanno coloro che provengono dai luoghi maggiormente colpiti dal virus. Molti deputati del Sud viene riferito stanno facendo pressioni per evitare che quelli residenti nel settentrione siano presenti ai lavori. La discussione potrà avvenire a ranghi ridotti ed essere seguita sui circuiti interni ma in Aula occorrerà esserci.

«Non mi sembra normale dice un altro esponente della Lega far arrivare nella Capitale gente potenzialmente infetta» Per di più il governatore Cirio nei giorni scorsi ha incontrato diversi parlamentari. «Da qui a mercoledi' spiega il questore della Camera, l'azzurro Gregorio Fontana si chiarirà tutto. Ci saranno gli opportuni approfondimenti». Si sta valutando il da farsi. Ovvero se optare per lo scrutinio elettronico (ma così si andrebbe incontro all'assemblamento di deputati e senatori) o prevedere votazioni aperte, ovvero a blocchi, facendo in modo che i parlamentari non siano tutti insieme in Aula. La Camera e il Senato comunque osserveranno restrizioni negli orari e prenderanno altri provvedimenti. «Ma bisogna votare», è stato l'input dei presidenti di Montecitorio e di palazzo Madama che ieri hanno avuto un'interlocuzione informale con i capigruppo.

«La verità dice un esponente della maggioranza è che tutti abbiamo paura, ma non possiamo certo bloccare i lavori. Il regolamento non lo permette e noi dobbiamo andare avanti nonostante il coronavirus».

Emilio Pucci

