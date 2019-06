CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAVENEZIA Il dado è tratto. L'asse tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sembra essere inossidabile in vista delle elezioni del 2020. Brugnaro è arrivato a proporre un movimento civico trasversale per sostenere la riconferma del governatore se quest'ultimo si impegnerà con la Lega a non presentare un candidato alternativo alle prossime amministrative. Anche se, i numeri del 26 maggio fanno venire la tentazione in seno al Carroccio di fare proprio così.Zaia al momento tace su questo...