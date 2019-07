Politica e toghe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Dieci giorni per chiudere. La riforma della giustizia - una legge delega che comprenderà i processi penali, civili e il Csm - arriva alla stretta finale. E la Lega è pronta a chiedere al Guardasigilli Alfonso Bonafede una serie di punti che ritiene «irrinunciabili», perché già frutto della mediazione di queste ultime settimane anche con i rappresentanti delle categorie toccate (avvocati e magistrati).Il primo punto riguarda la possibilità di sanzioni per i giudici inerti: punizioni disciplinari o processuali per i...