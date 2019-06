Politica e giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Magistrati del Nord rigorosi e magistrati del Sud contigui al potere. La frase choc, il procuratore di Milano, Francesco Greco, la pronuncia alla commemorazione del collega di Bergamo Walter Mapelli. È quella l'occasione che l'alto magistrato sceglie per esprimere lo «sgomento» rispetto al terremoto che sta travolgendo il Csm e ha già portato alle dimissioni di quattro membri togati (il quinto si è autosospeso): «Quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana non ci appartiene e non...